Известная модель Ана Чери показала свои формы максимальном близко

На кадрах Ана позирует в купальнике, который почти не прикрыл грудь, и смотрит на камеру, снимая себя на телефон. Девушка была довольно собой и не стеснялась демонстрировать пышные формы. Кадр получился очень сочным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Чери выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Такие сочные".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала свою фигуру в провокационной и смелой позе и покорила фанатов.

Похоже, Ана знает, как правильно привлечь внимание скучающей аудитории на карантине. Девушка появилась в одном кружевном белье, совсем не скрывающем ее достоинств и даже посветила грудью, намеренно спустив лямки с плеч. Девушка намерено повернулась к объективу боком, как бы демонстрируя лишь часть идеального образа.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери предстала в простом, но вто же время в горячем образе.

Ана Чери спустила свитерок с плеча, показав тонкую маечку, из декольте которой вывалилась грудь.

Красотка немного сжала прелести, чтобы подчеркнуть их объемы: "Ах, ты ж распутница".

Игривая звезда смотрела в камеру через круглые очки для зрения. Черные ресницы выделили красоту глаз модели, а блеск на губах - пухлость.

Напомним, игривая Ана Чери задрала наряд и сверкнула упругими изгибами

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