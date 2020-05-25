Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречными изгибами в одном купальнике во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на опубликованном снимке Чери позирует во время отдыха в крохотном купальнике, из-под которого виднеется лишнее.
Кроме того, изгибы звезды прикрывает элегантное пончо. Кадр спровоцировал настоящий бум со стороны ее поклонников.
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«Ты сводишь с ума, Чери», «невероятное тело», «боже, какая красота», «это улет», «нельзя же быть настолько красивой», «Божественный вид», «обожаю, когда ты в таких нарядах», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная фитнес-модель Ана Чери похвасталась откровенным снимком, который буквально взорвал сеть.
Знаменитая фитнес-модель Ана Чери не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.
Во время карантина Чери также не оставляет своих поклонников без новых фото. В этот раз она засветила свою аппетитную фигуру в неглиже. При этом сногшибательная красотка приняла пикантную позу, от которой стучит сильнее сердце. Похоже красотка совершенно не переживает из-за того, что ее видят в таком откровенном наряде.
Напомним, что эффектная Ана Чери спустила кофту и посветила упругими прелестями: "Ах, ты ж распутница".
Как Politeka писала, что влажная Ана Чери устроила горячую тренировку в экстремальном мини: "Крошка на миллион".
Также Politeka сообщала, что Ана Чери забыла про стыд и сверкнула великолепием в прозрачном наряде: «Такие изгибы не скрыть».