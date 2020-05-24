Известная фитнес-модель Ана Чери похвасталась откровенным снимком, который буквально взорвал сеть

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.

Во время карантина Чери также не оставляет своих поклонников без новых фото. На новом снимке она показала соблазнительный наряд, который тесно обтягивает ее пышную фигуру.

Каждый раз Чери исхитряется как-то по-особенному подчеркнуть свою фигуру “песочные часы”. Не стало исключением и новое появление красотки перед подписчиками.

Ана блистала в поистине роскошном платье-мини с глубоким декольте. Силуэтное платье насыщенного черного цвета укрыто маленькими яркими розочками. А также декорировано крупным бантом вместо рукавов. Из-за чего складывается впечатление, словно перед вами - русалка. Свой яркий аутфит модель дополнила кольцами. Каштановые густые волосы модель завила в крупные волны. Макияж сделан с акцентом на глаза с черными густыми стрелками и едва заметным блеском на губах.

Пользователи сети сразу же начали засыпать девушку всевозможными комплиментами.

"Великолепно 👌❤️", "Прекрасная 😍😇❤️", "Такая красивая улыбка", "Настоящая Принцесса очень тебя люблю❤️", "Вау, чертовски мило. 😩", "Игривая чертовка👏", "Леди Очень мило.👌", "вы становитесь красивее с каждым постом", "Красивая детка", " Я просто потерял слова, ты прекрасна", "Оглушающая красота".

Напомним, что эффектная Ана Чери спустила кофту и посветила упругими прелестями: "Ах, ты ж распутница".

А еще Politeka писала, что влажная Ана Чери устроила горячую тренировку в экстремальном мини: "Крошка на миллион".

Также Politeka сообщала, что Ана Чери забыла про стыд и сверкнула великолепием в прозрачном наряде: «Такие изгибы не скрыть».