Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-Бум", показала спокусливі форми в жаркому ракурсі

На фото Сьюзі позує в синьому одязі (неможливо розглянути, що це) з великим розрізом. Красуня лежала в ліжку, а образ доповнила білою накидкою. Кортес на кадрах пританцьовувала під музику, рухаючи тілом. Кадри вийшли дуже спокусливими і незвичайними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео майже 20 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Я люблю тебе, гаряча матуся", "Красиві очі, дивовижна Сьюзі", "Моя любов", "Прекрасна", "Прошу, продовжуй".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала подкаченное тіло.

На фото красуня позує в мініатюрному блакитному купальнику. Сьюзі розташувалася в кадрі так, щоб можна було оцінити м'язи і ідеальний прес. Верхня частина купальника була досить великою, а ось трусики майже нічого не закрили. Фотографія вийшла дуже спокусливою і сильною.

Раніше ми повідомляли, що знаменита модель Сьюзі Кортес опублікувала спекотне фото з тренування.

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, вирішила показати, як наполегливо трнируется в спортзалі і завдяки чому у неї така струнка і гарна фігура.

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