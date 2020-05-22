Известная бразильская модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул "Мисс Бум-Бум мира", показала себя без стыда

На фото Кортес лежит в емкости с водой, прикрывая свою красоту лепестками роз и руками. Снизу Сьюзи оставила только миниатюрный купальник, который практически ничего не скрыл. Красавица соблазнительно смотрела на свою грудь и задрала одну ногу от удовольствия. Фото получилось очень жарким и красивым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти четыре тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Фантастическая и величественная", "С зубами", "Ты такая горячая", "Прекрасная", "Абсолютно восхитительно", "Красивая милая женщина", "Я сьем вас всех", "Великолепная детка", "Не останавливайся".

Ранее мы сообщали, что модель Сьюзи Кортес показала жаркие формы максимально близко.

На фото Сьюзи стояла в коротеньких белых шортах, повернувшись спиной к камере. Красотка выгнула спинку и показала свои румяные "булочки". Образ Кортес дополнила кроссовками и украшением на руке, а сама смотрела в зеркало, чтобы видеть позу для фото. Фотография получилась очень возбуждающей и красивой.

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Сьюзи Кортез порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой на отдыхе.

«Добрый день», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кортез позирует в крохотном купальнике, который элегантно приспустила. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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