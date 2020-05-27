Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила дважды титул "Мисс Бум-Бум", показала соблазнительные формы в жарком ракурсе

На фото Сьюзи позирует в синей одежде (невозможно рассмотреть, что это) с большим разрезом. Красотка лежала в кровати, а образ дополнила белой накидкой. Кортес на кадрах пританцовывала под музыку, двигая телом. Кадры получились очень соблазнительными и необычными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео почти 20 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Я люблю тебя, горячая мамочка", "Красивые глаза, удивительная Сьюзи", "Моя любовь", "Прекрасная", "Прошу, продолжай".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала подкаченное тело.

На фото красотка позирует в миниатюрном голубом купальнике. Сьюзи расположилась в кадре так, чтобы можно было оценить мышцы и идеальный пресс. Верхняя часть купальника была довольно большой, а вот трусики почти ничего не закрыли. Фотография получилась очень соблазнительной и сильной.

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортес опубликовала жаркое фото с тренировки.

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, решила показать, как упорно трнируется в спортзале и балгодаря чему у нее такая подтянутая и запоминающаяся фигура.

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