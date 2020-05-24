Знаменитая британская модель Деми Роуз похвасталась невероятными изгибами во время отдыха на курорте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я скучаю, Бали», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Роуз позирует в микроскопическом купальнике в бассейне на фоне гор.
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А на другом снимке модель демонстрирует роскошную фигуру уже в другом белье, элегантно умостившись на сетке.
Однако поклонники модели не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами Роуз поделилась у себя в Stories.
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На фото Роуз позирует в оранжевом купальнике и трусиках, которые почти не прикрыли тело красавицы. Деми спрятала руки за головой и закрыла глаза от удовольствия. На фото благодаря внушительному декольте можно оценить пышные формы красотки.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать восторженные комментарии под фото. Все из-за того, что Роуз выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Так выглядит рай".
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