Модель превзошла сама себя

Знаменитая британская модель Деми Роуз похвасталась невероятными изгибами во время отдыха на курорте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я скучаю, Бали», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Роуз позирует в микроскопическом купальнике в бассейне на фоне гор.

А на другом снимке модель демонстрирует роскошную фигуру уже в другом белье, элегантно умостившись на сетке.

Однако поклонники модели не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами Роуз поделилась у себя в Stories.

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На фото Роуз позирует в оранжевом купальнике и трусиках, которые почти не прикрыли тело красавицы. Деми спрятала руки за головой и закрыла глаза от удовольствия. На фото благодаря внушительному декольте можно оценить пышные формы красотки.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать восторженные комментарии под фото. Все из-за того, что Роуз выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Так выглядит рай".

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