Известная модель Деми Роуз показала свежий летний образ при минимуме одежды

На фото Роуз позирует в оранжевом купальнике и трусиках, которые почти не прикрыли тело красавицы. Деми спрятала руки за головой и закрыла глаза от удовольствия. На фото благодаря внушительному декольте можно оценить пышные формы красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать восторженные комментарии под фото. Все из-за того, что Роуз выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Так выглядит рай"

Ранее мы сообщали, что Известная британская модель Деми Роуз произвела невероятные впечатления своими формами.

В этот раз модель сделала несколько сториз в Инстаграм, в которых появилась в крохотном купальнике.

Бикини обтянуло грудь модели, которая, казалось, сейчас вырвется наружу.

Сообщалось, что известная модель Деми Роуз показала соблазнительный утренний образ.

На фото Роуз была в шелковом халате с черным кружевом. Красавица снимала себя на телефон и показывала пышный бюст, который можно заметить под одеждой. Девушка в этот раз позировала на диване и соблазнительно смотрела в камеру. Кадр получился очень нежным и горячим.

Напомним, Деми Роуз сверкнула гордостью без штанов, развалившись на диване

А еще Politeka писала, что Деми Роуз в наряде из веревочек потрясла "булочками" перед камерой

Также Politeka сообщала, что загорелая Деми Роуз покорила размерами в змеином купальнике



