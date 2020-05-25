Модель Деми Роуз покорила образом в модном бикини с леопардовым принтом

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, примерила жаркий купальник с тонкими завязками и восхитила сеть представленным образом. Девушка, как известно, любит бывать на пляже, отдыхать на природе и загорать возле бассейна удома. При этом каждый день Деми старается показывать фото из ее насыщенных и жарких будней, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз девушка показала главные достоинства в леопардовом бикини и продемонстрировала их в излюбленном ракурсе, повернувшись к объективу боком. Похоже, будни Деми весьма жаркие, ведь знаменитость часто показывает в профиле, как наслаждается солнечной погодой на природе.

Фанаты не остаются равнодушными:

«Твои вишенки прекрасны, Деми😍🔥🍑», «Это выглядит так солнечно😍😍😍😍», «Твой персик просто огонь 🤤🔥», «какие богатые ягодицы🔥💋🔥🔥💋💋💋», «Хорошие флюиды 🤤😍🤤😍», «фруктовый рай, аппетитная ягодка», «@herofitnessuk нашла тебе жену», «Обильные Булочки. Впечатляет», «Ты очень красивая женщина🍑💨», «Прекрасная принцесса».

До этого Деми сверкнула загорелым телом в черном халате, показав лишнее в глубоком декольте.

Так, в этот раз Деми позировала в несколько домашнем образе без макияжа и перед бассейном. Сама девушка пикантно приоткрыла халат и посветила достоинством перед объективом. Поклонники сразу же восхитились фигурой модели:

«Как я люблю просыпаться ⛅️», - рассказала Деми под новым кадром.

Вот что написали фанаты:

«Я тоже», «Ты милая👍👍🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍», «Это так интригует, вау😍😍😍😋😋😎😎», «Воу, крошка, ты как аппетитный фрукт», «Линда ❤️❤️❤️❤️❤️👏», «ее прелести и болтовня😍😍😍😍🔥🔥👅💍💍💍👅👅», «Красивая красивая 🌹🌹 ♥♥», «я люблю тебя сладкий пирог», «Super Hot 👏👏👏Amazing 👍👍», «Очень красивая девушка», «Выглядит так просто и так мило».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.