Відома модель Емілі Ратаковскі показала, як прогулялася біля річки

На кадрах Емілі позує в червоному мініатюрному бікіні, доповнивши образ бейсболкою. На першому фото красуня стояла у воді, а поряд можна побачити її чорного пса. На останньому фото зірка вже стрибнула на руки до свого чоловіка, який взявся за п'яту точку моделі. Фотографії вийшли світлими і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали безліч коментарів:

"Чудово", "Я люблю тебе", "Ти торкаєшся, це моє", "Любов, будь ласка, скажи їй що-небудь", "Отже, найкраще. Мені подобається цей контент", "Не зупиняйся".

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковскі показала свої переваги у надто крихітному купальнику.

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця захопила досить стрункою і підтягнутою фігурою у досить сміливому бікіні бордового відтінку з маленькими чорними крапками. Дівчина в спокусливій позі позувала під час відпочинку в спеціальному курортному готелі.

Повідомлялося, що Емілі Ратаковскі в чорній білизні показала свої головні достоїнства.

На представленому кадрі модель позувала в чорній білизні на тонких зав'язках вдало оголяющем її форми і зовсім не приховує гідності. Також дівчина мала можливість в черговий раз захопити видом засмаглого тіла і ідеального відтінку шкіри.

Нагадаємо, гаряча Ратаковски в крихітному купальнику засвітила розкішний бюст

А ще Politeka писала, що емілі Ратаковски без штанів і зайвої скромності вразила своїми "вишеньками"

Також Politeka повідомляла, що Ратаковски в легкому платті без білизни засвітила розкішний бюст



