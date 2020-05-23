Знаменитость превзошла сама себя

Супермодель Эмили Ратаковски забыла про стыд и сверкнула безупречными формами во время культурного мероприятия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скучаю по этому», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ратакосвки позирует возле большой скульптуры в черном платье с элегантным декольте, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Бесподобная», «Боже, как выпирают. Ничего, что на людях?», «самая красивая на земле», «бомбезная!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, актриса и модель Эмили Ратаковски обрадовала поклонников соблазнительным снимком.

Эмили - известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками в пикантных нарядах.

Очередной кадр просто свел с ума ее поклонников. Эмили решила крупным планом показать свою шикарную грудь.

Позируя на белой постели, модель постаралась максимально передать красоту своих форм, которые будет трудно забыть.

Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка.

Как сообщала Politeka, аппетитная Ратаковски посветила божественным телом в экстремально коротком топе.

Также Politeka писала, что Ратаковски приспустила мини-юбку для горячей фотосессии и засветила лишнее.