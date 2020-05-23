Супермодель Эмили Ратаковски забыла про стыд и сверкнула безупречными формами во время культурного мероприятия
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Скучаю по этому», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Ратакосвки позирует возле большой скульптуры в черном платье с элегантным декольте, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
«Бесподобная», «Боже, как выпирают. Ничего, что на людях?», «самая красивая на земле», «бомбезная!», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, актриса и модель Эмили Ратаковски обрадовала поклонников соблазнительным снимком.
Эмили - известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками в пикантных нарядах.
Очередной кадр просто свел с ума ее поклонников. Эмили решила крупным планом показать свою шикарную грудь.
Позируя на белой постели, модель постаралась максимально передать красоту своих форм, которые будет трудно забыть.
Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка.
Как сообщала Politeka, аппетитная Ратаковски посветила божественным телом в экстремально коротком топе.
Также Politeka писала, что Ратаковски приспустила мини-юбку для горячей фотосессии и засветила лишнее.