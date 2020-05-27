Известная модель Эмили Ратаковски показала, как прогулялась возле речки

На кадрах Эмили позирует в красном миниатюрном бикини, дополнив образ бейсболкой. На первом фото красавица стояла в воде, а рядом можно увидеть ее черного пса. На последнем фото звезда уже запрыгнула на руки к своему мужчине, который взялся за пятую точку модели. Фотографии получились светлыми и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали множество комментариев:

"Прекрасно", "Я люблю тебя", "Ты касаешься, это мое", "Любовь, пожайлуста, скажи ей что-нибудь", "Итак, лучше всего. Мне нравиться этот контент", "Не останавливайся".

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски показала свои достоинства в слишком крошечном купальнике.

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница восхитила довольно стройной и подтянутой фигурой в довольно смелом бикини бордового оттенка с маленькими черными точками. Девушка в соблазнительной позе позировала во время отдыха в специальном курортном отеле.

Сообщалось, что Эмили Ратаковски в черном белье показала свои главные достоинства.

На представленном кадре модель позировала в черном белье на тонких завязках удачно оголяющем ее формы и совсем не скрывающем достоинства. Также девушка имела возможность в очередной раз восхитить видом загорелого тела и идеального оттенка кожи.

Напомним, горячая Ратаковски в крохотном купальнике засветила роскошный бюст

А еще Politeka писала, что эмили Ратаковски без штанов и лишней скромности потрясла своими "вишенками"

Также Politeka сообщала, что Ратаковски в легком платье без белья засветила роскошный бюст



