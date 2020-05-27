Відома модель Памела Андерсон згадала молодість і показала одну з соковитих фотосесій

На кадрах Памела зняла топ і шорти, залишившись у самому купальнику. Андерсон позувала для фотографа, а після цього змінила локацію - стала під водоспад. Знімки біля води вийшли ще більш соковитими і гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео майже 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Думаю, щось на зразок ммм, добре, не так?", "Солодка", "Дякую. Я думаю, що ви прекрасні", "Ух", "Моя любов", "Ви приголомшлива Памела", "Привіт дитинко. Шлю солодкий поцілунок з Домініканської республіки", "Так и хочеться".

Раніше ми повідомляли, що Памела Андерсон порадувала шанувальників новим гарячим фото.

Зірка виставила напоказ велику груди, спершись на руки. Від її стрункої талії і рівних ніжок не можна відірватися.

Андерсон розпустила свої довгі білі волосся, якими грався вітер.

Повідомлялося, що знаменита модель Памела Андерсон поділилася мрійливим фото в розкішному образі.

На фото модель мчить у відкрите море на борту яхти, залишаючи за собою віддаляється берег. Андерсон сидить на підлозі судна спиною до камери і дивиться в бік берега. Модель одягнена в розкішне золотаве плаття, прикрашене великими пайєтками. При цьому спина красуні повністю відкрита.

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