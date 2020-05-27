Відома модель Памела Андерсон згадала молодість і показала одну з соковитих фотосесій
На кадрах Памела зняла топ і шорти, залишившись у самому купальнику. Андерсон позувала для фотографа, а після цього змінила локацію - стала під водоспад. Знімки біля води вийшли ще більш соковитими і гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися відео майже 40 тисяч разів і написали кілька коментарів:
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"Думаю, щось на зразок ммм, добре, не так?", "Солодка", "Дякую. Я думаю, що ви прекрасні", "Ух", "Моя любов", "Ви приголомшлива Памела", "Привіт дитинко. Шлю солодкий поцілунок з Домініканської республіки", "Так и хочеться".
Раніше ми повідомляли, що Памела Андерсон порадувала шанувальників новим гарячим фото.
Зірка виставила напоказ велику груди, спершись на руки. Від її стрункої талії і рівних ніжок не можна відірватися.
Андерсон розпустила свої довгі білі волосся, якими грався вітер.
Повідомлялося, що знаменита модель Памела Андерсон поділилася мрійливим фото в розкішному образі.
На фото модель мчить у відкрите море на борту яхти, залишаючи за собою віддаляється берег. Андерсон сидить на підлозі судна спиною до камери і дивиться в бік берега. Модель одягнена в розкішне золотаве плаття, прикрашене великими пайєтками. При цьому спина красуні повністю відкрита.
Нагадаємо, карколомна Памела Андерсон влаштувала витівки в шовках на дивані
А ще Politeka писала, що невгамовна Памела Андерсон засвітила апетитні місця на камеру
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