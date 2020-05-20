Памела Андерсон показала себя в постели в молодые годы

Знаменитая американская актриса и модель, звезда популярного сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон любит делиться снимками из своей модельной молодости в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым архивным снимком, на котором показала свою роскошную фигуру в интимной обстановке.

На фото красотка томно раскинулась на кровати, закинув руки за голову и изящно выгнув аппетитные ножки. Модель позирует в коротком черном платье с глубоким декольте, которое позволяет ей продемонстрировать свою впечатляющего размера грудь. Несмотря на то, что она лежит на постели, Памела решила не разуваться и осталась в черных туфлях на каблуке.

Поклонники знаменитости бурно отреагировали на фото и засыпали ее лайками и комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что Андерсон на новом фото предстала в красивом платье, любуясь видами на балконе.

Артистка повернулась к фотографу спиной и в результате засветила обнаженную спинку, которую оплели тонкие лямки шелкового платья.

Наряд обтянул тонкую талию и упругие ягодицы модели. Стройные ножки были запрятаны под тонкою длинной тканью, которая касалась пола.

Ядерная блондинка распустила длинные волосы и смотрела вдаль.

Модель вытянула руку и взялась за поручень.

Напомним, Памела Андерсон заворожила формами в длинном шелковом платье: "Ядерная блондинка".

Как сообщала Politeka, влажная Памела Андерсон покорила страстным видом в одном пиджаке: "Тело то, что надо".

Также Politeka писала, что роскошная Памела Андерсон открыла слишком многое в соблазнительном платье: женщина-мечта.