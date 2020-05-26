Скандальний російський стриптизер Тарзан, в разі чого, не залишиться без даху над головою і роботи - артистові запропонували вакансію на фермі

У мережі не вщухають пристрасті з приводу скандальної заяви 50-річного Сергія Глушка (справжнє ім'я танцюриста) про те, як вони з дружиною, співачкою Наташею Корольовою постраждали через карантин. Крім того, що зараз "заморожені" всі виступи, так Тарзан ще й позбувся фітнес-центру.

«На відміну від бабусь і дідусів, які сидять вдома і як отримували пенсію, так і отримують, ми, артисти, ні копійки не маємо. Більше того, ми будемо останніми, кого підключать до життя, тому що масові збіговиська ще довго будуть під забороною!», - обурився Глушко.

Дізнавшись про трагедію в зірковій сім'ї, підтримати улюбленців публіки вирішив російський фермер-сировар Олег Сирота. Підприємець викликав переполох в мережі своїм постом в Instagram, передає Politeka.net.

"Друзі! Я тут дізнався, що Тарзан шукає роботу. Хотів попросити допомоги з репостом вакансій нашого господарства, щоб донести до нього і до всіх страждаючих представників шоу-бізнесу. Сергію Глушко, нарешті, надається шанс спробувати свої сили в роботі зі справжніми елітними тьолками і проявити себе на вакансії дояра. Ця відмінна робота на свіжому повітрі допоможе йому заробити на хліб", - поділився ініціативою фермер.

Також, Сирота заявив про готовність дати збіднілому Тарзану не тільки роботу, але й дах над головою.

"Якщо раптом його дружина вже вигнала з дому через відсутність у нього грошей, ми можемо надати йому комфортабельний гуртожиток (у нас там навіть штанга є). В принципі ми з Наташею можемо двох прийняти, як сімейну пару - роботу обом знайдемо. Він може, наприклад, скотником піти, а вона телятницею", - додав фермер.

Користувачі кинулися коментувати, думки людей розділилися.

"Якщо у Вас якийсь особистий конфлікт, навіщо це виставляти тут?? Негарно. І трохи дивно від Вас це чути(читати).... 🤷‍♀️"

"Ось це супер пропозиція!!! Всім мільйони подавай. Нехай спробують звичайну працю людей. Кому насправді потрібні гроші на їжу та проживання, ті не бояться ніякої роботи!"

"Все правильно , і лопату йому побільше!!!"

"Хоча корови ні в чому не винні! 😁"

"Там йому і місце 😂"

Раніше ми повідомляли, інший російський підприємець покликав Тарзана працювати таксистом.

"пожалійте ваших пасажирів, Георгій"; "Якщо не буде просити чайові в труси, то не бачу проблем"; "Виконуєте мрії, замовив сітімобіл а тебе підвезла Корольова) Хоча тут, звичайно, як в російській рулетці, може і тарзан попастися))", - коментували в мережі.

Нагадаємо, що Наташа Корольова показала себе в прозорому плащі, Тарзан не витримав: "Вогонь!".

А ще Politeka писала, що син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".

Також Politeka повідомляла, що біда у Тарзана і Королевою, артист раптово накинувся на росіян: "Народ взагалі не розуміє".