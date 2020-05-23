В сети разгорелся нешуточный скандал после заявления известного российского стриптизера Тарзана о том, что им с женой, певицей Наташей Королевой не за что жить

Так, 50-летний танцор из-за карантина лишился единственного бизнеса — фитнес-центра, и теперь, по его словам, им с супругой приходится тяжелее, чем пенсионерам.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что массовые сборища еще долго будут под запретом!» — возмутился Тарзан.

Высказывание звезды вызвало бурное обсуждение, а представитель одного из известных агрегаторов такси предложил обнищавшим Тарзану и Королевой работу.

"Мы с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Мы решили помочь и готовы в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко (настоящее имя танцора, - ред.) и Наташу Королеву к нашей системе", - протроллил ситуацию предприниматель в Фейсбуке.

Пост моментально разнесся в сети, собрав уйму комментариев.

"пожалейте ваших пассажиров, Георгий" - "Если не будет просить чаевые в трусы, то не вижу проблем"

"Исполняете мечты, заказал ситимобил а тебя подвезла Королева) Хотя тут, конечно как в русской рулетке, может и тарзан попасться))"

"Троллите, да)) - "Нет, если совсем тяжело, то поможем чем сможем. Не бросать же парня"

"Нытик! Надо было не Королёву выбирать, а например Бабкину. Вот Галкин - заранее подумал о своём будущем"

"Это гениально, плачу от восторга"

"Тарзапортация, к концу поездки он останется в плавках"