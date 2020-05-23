В сети разгорелся нешуточный скандал после заявления известного российского стриптизера Тарзана о том, что им с женой, певицей Наташей Королевой не за что жить
Так, 50-летний танцор из-за карантина лишился единственного бизнеса — фитнес-центра, и теперь, по его словам, им с супругой приходится тяжелее, чем пенсионерам.
«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что массовые сборища еще долго будут под запретом!» — возмутился Тарзан.
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Высказывание звезды вызвало бурное обсуждение, а представитель одного из известных агрегаторов такси предложил обнищавшим Тарзану и Королевой работу.
"Мы с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Мы решили помочь и готовы в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко (настоящее имя танцора, - ред.) и Наташу Королеву к нашей системе", - протроллил ситуацию предприниматель в Фейсбуке.
Пост моментально разнесся в сети, собрав уйму комментариев.
"пожалейте ваших пассажиров, Георгий" - "Если не будет просить чаевые в трусы, то не вижу проблем"
"Исполняете мечты, заказал ситимобил а тебя подвезла Королева) Хотя тут, конечно как в русской рулетке, может и тарзан попасться))"
"Троллите, да)) - "Нет, если совсем тяжело, то поможем чем сможем. Не бросать же парня"
"Нытик! Надо было не Королёву выбирать, а например Бабкину. Вот Галкин - заранее подумал о своём будущем"
"Это гениально, плачу от восторга"
"Тарзапортация, к концу поездки он останется в плавках"
Напомним, что Наташа Королева показала себя в прозрачном плаще, Тарзан не выдержал: "Огонь!".
А еще Politeka писала, что сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".
Также Politeka сообщала, что беда у Тарзана и Королевой, артист внезапно набросился на россиян: "Народ вообще не понимает".