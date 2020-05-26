Долар і євро влаштують національній валюті справжнє випробування у вівторок, 26 травня

Так, НБУ встановив офіційний курс на 26 травня на рівні 26,87 гривень за один долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Подібна ситуація склалася і з євро. На відміну від "вічнозеленого", за одну європейську валюту треба віддати 29,31 гривень. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше ми повідомляли, до цього в Україні спостерігалося зниження курсу долара і євро. Після декількох тижнів падіння, долар і євро взяли реванш над гривнею, перейшовши до зростання.

Експерти пояснили, в чому причина і розповіли, чого чекати від курсу найближчим часом.

Головна причина зміни курсу криється в тому, що іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин". При цьому аналітик Вадим Іосуб вважає, що говорити про зміну тенденції поки ще рано.

"Поки рано говорити про розворот тенденції. Досить імовірно, що на "вузькому" ринку до зростання валюти могли призвести дії декількох великих покупців. У міру вичерпання їх попиту гривня може повернутися до зміцнення", – зазначив експерт.

За його оцінками, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7-26,8 грн, а готівковий в банках буде коштувати близько 26,6/26,9 грн (22 травня курс склав 26,7 грн/$). За прогнозом аналітика Андрія Шевчишина, гривня не втратить свої позиції. Він чекає курс в рамках 26,6-26,8 грн/$.

Українців також закликають у даний момент купувати валюту як засіб накопичення, але сприятливий період закінчиться після завершення карантину.

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, долар летить у прірву, експерт розповів, до чого готуватися: "На найближчому тижні...".