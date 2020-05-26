Доллар и евро устроят национальной валюте настоящее испытание во вторник, 26 мая

Так, НБУ установил официальный курс на 26 мая на уровне 26,87 гривен за один доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Подобная ситуация сложилась и с евро. В отличие от "вечнозеленого", за одну европейскую валюту нужно отдать 29,31 гривен. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее мы сообщали, до этого в Украине наблюдалось снижение курса доллара и евро. После нескольких недель падения, доллар и евро взяли реванш над гривной, перейдя к росту.

Эксперты объяснили, в чем причина и рассказали, чего ждать от курса в ближайшее время.

Главная причина изменения курса кроется в том, что иностранцы начали активно скупать доллары накануне перехода на "адаптивный карантин". При этом аналитик Вадим Иосуб считает, что говорить о смене тенденции пока еще рано.

"Пока рано говорить о развороте тенденции. Весьма вероятно, что на "узком" рынке к росту валюты могли привести действия нескольких крупных покупателей. По мере исчерпания их спроса гривна может вернуться к укреплению", – отметил эксперт.

По его оценкам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7-26,8 грн, а наличный в банках будет стоить около 26,6/26,9 грн (22 мая курс составил 26,7 грн/$). По прогнозу аналитика Андрея Шевчишина, гривна не утратит свои позиции. Он ожидает курс в рамках 26,6-26,8 грн/$.

Украинцев также призывают в данный момент приобретать валюту как средство накопления, но благоприятный период закончится после завершения карантина.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар летит в пропасть, эксперт рассказал, к чему готовиться: "На ближайшей неделе...".