37-річна українська співачка Анна Седокова, яка співала в жіночій групі «ВІА-Гра», порадувала шанувальників спокусливим знімком

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Седокова вбралася в червону розкішну сукню з глибоким декольте. Її пишні груди буквально випригували з тонкої тканини. Красуня тримала в руках їжу, яку піднесла до рота. Її великі очі сміливо дивилися в кадр. Як зазначили шанувальники, на знімку Ганна була схожа на персонажа з японських мультфільмів.

«Готувати — це чарівно, але іноді хочеться просто надіти червону сукню і, замовивши щось дуже смачне, мріяти і просто насолоджуватися життям! І загадувати бажання, адже за місячним календарем зараз саме час!», - зазначила артистка.

За годину її фото зібрало майже 18 тисяч лайків. В коментарях зірці залишили багато компліментів, але не обійшлося і без критики.

«Апетитное фото у всіх сенсах», «Так змінилася», «Товста стала», "Ого, які суші", «найгарніша на землі», «Красиві очі», «З такою сукнею потрібна хустка для подтирания слин чоловіків», «Вау», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Седокова втиснула пишну фігуру в чорний латекс, показавши себе в топіку та вузьких штанях. Красуня блиснула апетитним бюстом, тонкою талією і широкими стегнами.

Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Ось це дирижабль".

А ще Politeka писала, що безсоромна Седокова звільнила свого «леопарда», соковитий кадр: «Не бійся…».

Також Politeka повідомляла, що безсовісна Седокова в крихітному купальнику показала, чим вміє зваблювати: «Ось це принади…».