37-річна українська співачка Анна Сєдокова здивувала відвертим кадром, всунувшив в камеру неосяжне багатство

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в чорному купальнику.

Ганна розташувалася на лежаку, блиснувши апетитними стегнами і зоною декольте. Красуня млосно закрила очі, відчинивши білий халатик і розкинувши руки. Все вказувало на те, що вона відверто насолоджується моментом.

У підписі до фото Сєдокова зізналася, що не може сидіти на дієтах. Замість цього красуня "сповідує" техніку часткового голодування.

"Хто з нас не фантазував про те, щоб їсти все, що хочеш і не поправлятися? Але це не мрії - це інтервальне голодування, ефективність якого підтвердили якщо не сотні, тисячі дієтологів. Ви просили - я розповідаю! Не можу сидіти на дієтах, але Intermittent fasting (IF) - не дієта, а спосіб життя, який можна пристосувати до будь-якого графіку, і він допомагає схуднути та оздоровити організм", - поділилася співачка.

За її словами, головне не "що" їсти, а "коли".

За півгодини пост Сєдокової оцінили понад 15 000 людей. Користувачі почали активно обговорювати Анну і її зовнішній вигляд.

"Ах яка жінка, очманіти!!! 🔥"

"Диво, красуня"

"Постаріла Сєдокова (((я в шоці(((фууу"

"Було б круто почитати пост про те, як додати см до зросту) я б точно сіла на таку "дієту")))"

"Ось це дирижабль"

Раніше ми повідомляли, Сєдокова разом зі своїм молодим коханцем, 27-річним баскетболістом Янісом Тіммою вибралася на природу й наробила купу знімків. Зокрема, було так тепло, що артистка позбавилася від тісного одягу і побешкетувала прямо на газоні.

Нагадаємо, Седокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Седокова сполохала кадром в одних трусах: "Таким жаром віяло тільки від Жанни Фріске".

Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаних вигляді насмішила мережа величезним костюмом.