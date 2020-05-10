37-річна українська співачка Анна Сєдокова здивувала відвертим кадром, всунувшив в камеру неосяжне багатство
Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в чорному купальнику.
Ганна розташувалася на лежаку, блиснувши апетитними стегнами і зоною декольте. Красуня млосно закрила очі, відчинивши білий халатик і розкинувши руки. Все вказувало на те, що вона відверто насолоджується моментом.
У підписі до фото Сєдокова зізналася, що не може сидіти на дієтах. Замість цього красуня "сповідує" техніку часткового голодування.
"Хто з нас не фантазував про те, щоб їсти все, що хочеш і не поправлятися? Але це не мрії - це інтервальне голодування, ефективність якого підтвердили якщо не сотні, тисячі дієтологів. Ви просили - я розповідаю! Не можу сидіти на дієтах, але Intermittent fasting (IF) - не дієта, а спосіб життя, який можна пристосувати до будь-якого графіку, і він допомагає схуднути та оздоровити організм", - поділилася співачка.
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За її словами, головне не "що" їсти, а "коли".
За півгодини пост Сєдокової оцінили понад 15 000 людей. Користувачі почали активно обговорювати Анну і її зовнішній вигляд.
"Ах яка жінка, очманіти!!! 🔥"
"Диво, красуня"
"Постаріла Сєдокова (((я в шоці(((фууу"
"Було б круто почитати пост про те, як додати см до зросту) я б точно сіла на таку "дієту")))"
"Ось це дирижабль"
Раніше ми повідомляли, Сєдокова разом зі своїм молодим коханцем, 27-річним баскетболістом Янісом Тіммою вибралася на природу й наробила купу знімків. Зокрема, було так тепло, що артистка позбавилася від тісного одягу і побешкетувала прямо на газоні.
Нагадаємо, Седокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Седокова сполохала кадром в одних трусах: "Таким жаром віяло тільки від Жанни Фріске".
Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаних вигляді насмішила мережа величезним костюмом.