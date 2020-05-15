37-річна українська співачка Анна Сєдокова приголомшила відвертим фото, а також зізнанням про свої недоліки

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала вельми в спокусливому вигляді.

Анна облягла пишну фігуру в чорний латекс, показавши себе в топіку та вузьких штанях. Вона без тіні збентеження блиснула апетитним бюстом, тонкою талією і широкими стегнами. Блискуче розпущене волосся і яскравий макіяж з акцентом на очі доповнили образ фатальної красуні.

"Я найчарівніша і найпривабливіша! Або як швидко стати впевненою в собі 👇🏻 Фраза — це позитивне твердження, коротка фраза самонавіювання створює правильний психологічний настрій... І мені, звичайно, хочеться так само зафукати і не вірити в дію, але чому підходячи до дзеркала я концентруюся на своїх вадах? Чому я дозволяю 24/7 тримати в голові якусь нісенітницю про те, що хтось сказав або написав, і чому б не спробувати повторювати щось хороше?", - поділилася артистка сокровенним.

За годину пост зібрав більше 50 000 "сердечок". Прихильники кинулися обговорювати зовнішність Анни та її одкровення. Дивно, що деякі порівняли співачку з її заморською колегою - Брітні Спірс.

"Лялька😍"

"Ти божевільна, розкішна і мудра 😍"

"Красуня шикарна дівчинка 🌹"

"Чарівна 😍"

"Люто😂"

"Брітні Спірс !!!! Чи це ти 🔥"

Раніше ми повідомляли, Сєдокова зачарувала фото в чорному купальнику, всунувши в камеру неосяжні "дирижаблі". Зірка розташувалася на лежаку і млосно закрила очі, відчинивши білий халатик і розкинувши руки. Все вказувало на те, що вона відверто насолоджується моментом.

Нагадаємо, Седокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.

Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаних вигляді насмішила мережа величезним костюмом.