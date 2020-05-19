Знаменита співачка Анна Седокова блиснула пишними формами в крихітному купальнику, який ледь витримав її значні обсяги
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Седокова розповідає в пості про те, як у неї накрила невелика депресія, через яку їй довелося навіть плакати. Однак потім, зізнається вона, її вдалося перебороти, взявши себе в руки.
«Але почався новий день. Я встала, взяла крижаний душ. І погасила 10 частина іпотеки достроково . Я завела програму яка вважає мої витрати. Я відмовилася від не потрібного. Навчилася не ставитися до себе як залізної жінці. Я дозволила собі бути слабкою», - зазначила вона.
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При цьому Седокова поділилася знімком з відпочинку, де вона позує в крихітному купальнику.
«І єдине, що я знаю точно, це те, що я більше ніколи не буду влітку такий пухкенькою, як на цьому фото 😂Адже я нарешті знаю, як схуднути. Запитай мене як», - підкреслила вона.
Уточнимо, що шанувальники співачки були в захваті від неймовірних форм кумира, про що свідчать коментарі під знімком.
«не така вже ти й пухкенька», «кому зробити гарне фото? Аня, можемо пограти», «краса», «Аня ви ще та дитинко, не переживайте», «неймовірна, просто космос», - пишуть вони.
Нагадаємо, Седокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.
Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаних вигляді насмішила мережа величезним костюмом.