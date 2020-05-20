Виконавиця Анна Седокова змусила шанувальників почервоніти, виставивши на камеру неймовірну фігуру в леопардовому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Чому до тебе не йдуть гроші 💴 ? Тому що ти їх не цінуєш ! Чому тебе не люблять? Тому що ти не любиш себе ;( За час карантину я прослухала більше 150 лекцій по психологи з різними теоріями і практиками і всі вони сходяться в єдиній! Якщо не хочеш втратити - Цінуй! Але як вірно цінувати гроші і себе?» - говориться в повідомленні.

Більш того, Седокова також звернулася до передплатникам, які мають аналогічні почуття.

«Але як же все це прийде в твоє життя, якщо ти сама(сам) цього не хочеш? Так що, давай, будь ласка, писати! Я сьогодні замовлю собі взуття Loro Piana, куплю колечко, про який давно мріяла і... Обіцяю заповнити всі 10 пунктів! Не бійся ставити великі цілі! Коли тягнешся вгору - ростеш», - уточнила вона.

До цього ми писали, що знаменита співачка Анна Сєдокова блиснула пишними формами в крихітному купальнику, який ледь витримав її значні обсяги.

Так, Седокова розповідає в пості про те, як у неї накрила невелика депресія, через яку їй довелося навіть плакати. Однак потім, зізнається вона, її вдалося перебороти, взявши себе в руки.

Нагадаємо, Седокова різко присоромила Тодоренко після скандальної заяви про жінок.

Також Politeka писала, що Сєдокова у розхристаних вигляді насмішила мережа величезним костюмом.