32-річна російська актриса Крістіна Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, порадувала шанувальників пікантною витівкою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася у відвертому образі з висунутим язиком.

Так, Крістіна позувала в темній футболці з рожевим написом, нахиливши голову до правого плеча і звернувши язик в трубочку. Актриса грайливо глянула в камеру, стріляючи очами.

"Пам'ятаєте я писала, що терпіти не можу речі, де великими літерами написано бренд? 👚👗 Прям от зрозуміти не можу, як це люди носять 🤪 Коротше, друзі, вибачте у мене сьогодні цілий день зйомки! 🎬 Підсумки конкурсу #перепляшиасмус будуть завтра! 🏆Дякую за розуміння 💋 Ви чудові!!! 👏🏻 Подивилася майже всі відео!!! Огоньбомбапожар!!! 🔥", - підписала знімок зірка.

Фанати не на жарт завелися після такого яскравого фото, залишивши безліч коментарів і більше 11 000 лайків за півгодини.

"красоточка😍😍😍"

"Класний язичок !!!👍"

"досі не навчилася так язик згортати😢"

"У вас такий ідеальний тон обличчя😍"

"Що з твоїм язиком? Це заразно?"

"Що вона робить???"

"За що Харламову така милаха дісталаааася????🔥"

"Ох, як добре)) а то сьогодні вночі монтувала відео, боялася, що не встигнете подивитися)"

Нагадаємо, конкурс "Перепляши Асмус", про який згадувала Крістіна вище, зірка придумала зовсім недавно. Актриса виклала в Instagram кадри з шаленим танцем, коли падала на підлогу, дригала ногами, шалено звивалася й крутила стегнами. Асмус запропонувала фанатам надсилати їй подібні відео, а вона потім повинна буде вибрати найкращі.

"переплясати вас? 😆 Не думаю, що у мене вийде😂"; "Я думала з шафи вийде партнер 😂🔥"; "Для початку скільки потрібно випити і чогоооо? 😂"; "ща еротичні танці забабахаємо😂😆"; "Чокнута", - коментували в мережі.

Нагадаємо, недоглянута Асмус шокувала новою зовнішністю: "Не схожа на себе".

Як повідомляла Politeka, скандальна Асмус показала свою улюблену полуничку і не тільки, ставши на коліна.

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