Российская певица Алла Пугачева, которая вместе с комиком Максимом Галкиным воспитывает двоих шестилетних детей, рассказала, на кого похожа их дочка

Как передает Politeka.net, отрывок одного из ее интервью опубликовали на фан-страничке артистки, сопроводив его архивным фото Лизы с матерью. По всей видимости, снимок был сделан несколько лет назад, так как малышке на нем не больше двух лет.

«А девочка — она похожа на меня, но, на ту, которую вы не знаете... А я-то помню себя в детстве, и даже сохранились фотографии, когда я совсем маленькая. Это очень-очень похоже! Одно лицо!», - рассказывала однажды Пугачева.

Стоит отметить, что мнение на этот счет в комментариях разделились. Одни считают, что Лиза действительно сильно похожа на Пугачеву, другие же уверены, что сходства совсем нет.

«Не смешите народ! Общего ничего нет и близко! Гены чужие видно же», «Девочка такая обаятельная и харизматичная, умная и красивая», «А мне кажется, что похожа», «Она просто куколка, очень хорошенькая девочка! Пусть растет разумненькой и счастливой!», - пишут пользователи сети.

Как известно, осенью Лизе и Гарри исполнится уже семь лет. Уже сейчас за их жизнью следят миллионы людей, ведь Максим Галкин регулярно публикует у себя в Инстаграме кадры из их повседневной жизни.

Напомним, что шестилетняя дочь Пугачевой показала всем, кто в доме хозяин: "Копия мамы".

Как сообщала Politeka, шестилетние дети Пугачевой и Галкина научили звездного папу новым упражнениям: даже Киркоров оценил.

Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой поразила танцами в прозрачной юбке: "Маленькая Кармен".