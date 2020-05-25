43-летний российский юморист Максим Галкин, муж 71-летней певицы Аллы Пугачевой заснял, как играет с детьми в "догонялки"

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм видео с шумным развлечением - шестилетние двойняшки Лиза и Гарри с визгом убегали от отца, а тот их догонял (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

С криком "сейчас поймаю, сейчас догоню" Галкин кинулся ловить своих малышей. Когда дело запахло керосином, хитрый Гарри придумал будто он в домике, и отец тогда кинулся вслед за дочкой. Лиза умудрилась забавно упасть, но надо отдать ей должное, ничуть не расстроилась, а продолжила веселье.

При этом в кадр попал роскошный особняк Галкина и Пугачевой. Также пользователи изумились прекрасым садом и цветущими деревьями, которые окружают звездный "замок".

За несколько минут видео успели просмотреть десятки тысяч фанатов семейки. Пользователи кинулись обсуждать увиденное.

"Каааайф в чистом виде 🧡🧡🧡классно иметь собственный парк 😄дети чудо 💙"

"ой красота какая💔 Максим, ну вы невероятный отец!!"

"Сад шикарный....👍"

"Этих спринтеров уже папе не догнать....такие большие уже, ох❤️"

"Вот им веселуха😂😂😂"

"Вот это раздолье) 😄"

"Быстрее Макс🏃"

"Алла в это время наверное домик на дереве строит? 😂"

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры, как Лиза Галкина делает папе массаж - Алла Борисовна снимала процесс. Девочка старательно "топталась" по спине Максима, а в конце концов даже потерлась об него "мягким местом".

"Волшебные ручки! Папина доча!"; "Лиза модница!😍"; "Лизунька исцелит любого !!! 👧🏼"; "Это, ж, Аллуся так делает массаааж, а Лизонька подражаееет😂", - комментировали в сети.

Напомним, что шестилетний сын Пугачевой и Галкина поразил талантом, видео: "Илон Маск нервно курит в сторонке".

Как сообщала Politeka, шестилетние дети Пугачевой и Галкина научили звездного папу новым упражнениям: даже Киркоров оценил.