Российский шоумен Максим Галкин похвастался очередным достижением шестилетнего сына

На своей странице в социальной сети Instagram супруг Аллы Пугачевой опубликовал видео, на котором Гарри представил собственную «инженерную разработку», передает Politeka.net.

Перед тем, как продемонстрировать принцип работы, мальчик уточнил, что сделал все без схемы и «сам додумался в своей голове».

«Это машина «Будущее», – говорит мальчик.

Конструкция представляет собой башню со спиральным желобком. Гарри бросает внутрь шарик, который должен в идеале уложить пластмассовые косточки внизу.

Первая попытка получилась неудачной, и тогда Гарри, извинившись, переделал немножко конструкцию и успешно завершил демонстрацию.

«Хороший парень растет👍, умный и талантливый 😊», «Может, он поработает над вакциной? Как-то сейчас нужнее❤️😂», «Крутой сотрудник конструкторского бюро им. Галкина!)», «Нобелевку этому парню🔥👍», «Какие же они замечательные, Ваши ребята! ❤️», «Илон Маск нервно курит в сторонке», – пишут в комментариях.

В сентябре двойняшкам Пугачевой и Галкина исполнится по семь лет. 18 сентября 2013 году детей звездной паре родила суррогатная мать, имя которой держится в строжайшем секрете.

Дети заметно оживили интерес к семейству. А у шестилетней Лизы уже есть своя страничка в соцсети, на которую подписаны больше 670 тысяч человек. Девочка публикует там снимки и видео свои и своих родных, и скоро по популярности догонит знаменитых родителей.

Успехами детей активно делится и Максим Галкин. Благодаря его видео поклонники знают, что воспитанию и образованию малышей в семье уделяется колоссальное внимание.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.