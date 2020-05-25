Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка підкорює мережу своїми образами, з'явилася в новому іміджі

На цей раз модель вирішила поділитися яскравим фото, позуючи в тонкій білизні з великим кольоровим принтом. Дівчина підкорила образом, позуючи перед об'єктивом з серйозним виразом обличчя, повідомляє Politeka.net.

Дівчина показала досить пишні форми, чи приховані за тонкою, майже прозорою тканиною з великим принтом з пелюстками квіток. Акуратний ліфчик вигідно підкреслив бюст дівчини, а яскравий макіяж з акцентом на губи вдало доповнив образ. Засмагла Ебі відразу ж підкорила фанатів виглядом, прихильники заявили, що дівчина виглядає приголомшливо спокусливо і їм подобається білизна Рэтчфорд.

Варто також відзначити, що популярність наздогнала дівчину після того, як вона почала публікувати яскраві фото в білизна і купальники. При цьому кількість фоловерів перевищила кілька мільйонів, а саму Ебігейл Рэтчфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – зовнішність моделі і її фігура багатьох приваблюють.

До цього кадрі темноволоса модель з ідеальною засмаглою шкірою позувала прямо в басейні, намочивши свої хвилясті локони. Відкинувши злегка голову і спершись руками біля бортика басейну, дівчина з легкістю продемонструвала вигини свого тіла в напівпрозорому ліфчику. При цьому Ебі нітрохи не соромиться свого тіла, адже саме завдяки йому вона придбала популярність в Instagram досить швидко і змогла стати моделлю. Фанати відразу ж відзначили, що дівчина виглядає, як "солодкий персик".

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