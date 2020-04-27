26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома

Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. Красотка выбрала обтягивающий черный комбинезон с голой спиной. Костюм из трикотажной ткани обтянул прелести звезды, сделав акцент на самых вкусных местах. Видно, что Жизель отказалась от белья, показав идеальные изгибы своего тела.

«Думая о тебе», - загадочно подписала фото модель.

За день ее фото собрало более 54 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили множество комплиментов.

«Бог благословит тебя», «Захватывающая», «Красотка», «Вау», «Великолепная кукла», «Я только что проснулся, но думаю, что все еще сплю!», «Почему ты такая идеальная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра поделилась ярким домашним снимком. Девушка в домашних мини шортиках и толстовке разлеглась на кровати, кокетливо закатав толстовку до груди. Таким образом, звезда засветила самые вкусные части своего тела – плоский животик и стройные ножки.

Как известно, Жизель Оливейра приехала покорять США из Бразилии. Яркая внешность практически сразу привлекла агентов и Оливейра начала свой путь в модельном бизнесе.

Напомним, что Жизель Оливейра сняла штаны и подразнила аппетитными прелестями: «О, да».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра без стыда потрясла своими упругостями на камеру: жаркие кадры.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра втиснула сочные прелести в корсет, засветив молодое тело: «Прекрасный ангел».