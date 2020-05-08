26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда нижнего белья Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома

Красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм свежее фото, передает Politeka.net. Оливейра воспользовалась хорошей погодой и улеглась на шезлонг, подставив свое молодое упругое тело солнышку. Модель выбрала для отдыха яркий малиновый купальник, который подчеркнул ее красивую грудь и тонкую талию. На одном фото Жизель закинула голову назад, что сделало ее фото еще более пикантным.

За час пост модели собрал почти 9 тысяч лайков. В комментариях поклонники оставили множество восторженных откликов о внешности звезды.

«Конфетка», «Так горячо», «Красотка», «От тебя невозможно оторвать глаз», «Ты настоящий ангел», «Цветок», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра выбрала обтягивающий черный комбинезон с голой спиной для домашней съемки. Костюм из трикотажной ткани обтянул прелести звезды, сделав акцент на самых вкусных местах. Видно, что Жизель отказалась от белья, показав идеальные изгибы своего тела.

Кроме этого, недавно красотка поделилась жарким фото с показа. Девушка опубликовала снимок, на котором предстала в трусиках, корсете, обшитом перьями, а также с огромными крыльями за спиной. Оливейра засветила свое молодое упругое тело во всей красе.

Напомним, что Жизель Оливейра без стыда потрясла своими упругостями на камеру: жаркие кадры.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра втиснула сладкие места в тесный корсет: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра отказалась от белья, засветив своих «близняшек» во всей красе: глаз не оторвать.