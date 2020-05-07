26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда белья Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на которых она предстала в очень экстравагантном образе, передает Politeka.net. Модель надела белый корсет, в который втиснула свои сочные прелести. Вниз она надела шорты спортивного плана, а наверх накинула строгий пиджак. Такое сочетание стилей оказалось весьма необычным. Образ красотка дополнила темными очками. Стоит отметить, что звезда засветила свои соблазнительные оголенные плечи.

За день пост Оливейры собрал почти 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Звезда», «Кто эта крутая девчонка?», «Дорогой вирус, держись подальше от этой красивой девушки, пожалуйста, потому что я влюбился в нее», «Мило», «Очень красивая», «Ух, горячо», «Потрясающая малышка», «Фантастическая», «Вы очень красивы в удивительных позах», «Ты волшебная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра показала как занимается спортом в домашних условиях. Красотка выбрала соблазнительный наряд для занятий. В соцсетях она показала одно из упражнений, а все остальное время посвятила тому, чтобы покрасоваться перед камерой. Звезда засветила упругую грудь в тесном спортивном топе.

Напомним, что Жизель Оливейра втиснула сочные прелести в корсет, засветив молодое тело: «Прекрасный ангел».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра отказалась от белья, засветив своих «близняшек» во всей красе: глаз не оторвать.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без белья показала роскошное тело в комбинезоне: идеальный ракурс.