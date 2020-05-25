Українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», похвалилася фігурою в одній майці

Свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Гузь зробила селфі, знявши у всій красі своє ідеальне обличчя і розкішне волосся. Дівчина була в одній маєчці з глибоким вирізом. У кадр потрапила пишні груди моделі, які можна було побачити у всій красі. Незважаючи на те, що частина бюста була прикрита тканиною, округлі форми випирали з-під майки.

За годину пост зірки зібрав майже 3 тисячі лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Леоніла, у Вас дуже виразний погляд, очей не відвести від такої краси!», «Дуже», «Дівчина, а ваші батьки випадково не молоковози?», «О богиии. Ти взагалі землянка?», «Яка ти гарна дівчинка, закохалася з першого погляду», «Красоточка ти», «Таке відчуття, що твої груди з кожним днем все більше і більше», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що трохи раніше Гузь опублікувала себе у весь зріст. Красуня стояла в шкіряних штанях з високою посадкою і топі. Дівчина позувала перед дзеркалом, показуючи свою фігуру у всій красі. Її волосся спадали нижче пояса. Фотографії моделі зібрали майже 5 тисяч лайків.

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