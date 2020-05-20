Українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», похвалилася фігурою в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на знімку модель позує в білосніжному боді, який елегантно підкреслює її ідеальні форми. Сам знімок Гузь ніяк не підписала, проте це не завадило її шанувальникам захопитися ідеальним тілом кумира.

«Шикарна», «бомба!», «ти краще, ніж інтернет», «абсолютна краса!», «Моє улюблене фото💎 Шикарна! Орнелла», «як завжди – красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська модель, володарка титулу «Міс Україна 2018» Леоніла Гузь похвалилася ідеальними формами у відвертому образі.

На фото Леоніла позує в рожевому купальнику, підкреслює її тонку талію, пишні груди і круті стегна, а також коротеньких джинсових шортах, від яких модель позбавляється прямо на фото.

Гузь ефектно відкинула волосся в одну сторону і показала всі свої принади в променях сонця. Своєю природною красою вона дала фору навіть сестри Кардашьян. Шанувальники моделі не могли пройти повз такого атмосферного знімка.

«Приголомшливе Фото», «Вау», «Красиво», «спокусливо», - пишуть в коментарях.

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