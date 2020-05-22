Відома українська модель Леоніла Гузь, яка отримала титул "Міс Україна 2018", показала незвичайний образ в темних тонах

На фото Гузь позує в чорному піджаку, який довелося розстебнути. Як виявилося, під ним нічого немає, красуня забула про білизну. Леоніла волосся залишила розпущеним і дивилася в камеру. Як виявилося, це картина, яку намалював невідомий художник по одній з фотографій красуні. Вона вийшла дуже цікавою та насиченою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили півтори тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Прекрасна", "Супер", "Доброго дня", "Прекрасна", "Шикарна", "Привіт, добре", "Спокушує".

Раніше ми повідомляли, що українська модель Леоніла Гузь похвалилася фігурою в одному боді.

Так, на знімку модель позує в білосніжному боді, який елегантно підкреслює її ідеальні форми. Сам знімок Гузь ніяк не підписала, проте це не завадило її шанувальникам захопитися ідеальним тілом кумира.

Повідомлялося, що «Міс Україна» -2018 Леоніла Гузь підкорила зухвалим образом в сміливому червоному топі.

На нових фотографіях Гузь позує в трендовому брючному костюмі. При цьому модель вирішила зняти піджак, недбало накинувши його лише на одне плече, і залишитися в короткому червоному топіку. Такий наряд елегантно підкреслює ідеальну фігуру красуні. Доповнюють стильний образ яскраво-червоні туфлі на високих підборах.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь без білизни дала фору сестри Кардашьян

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