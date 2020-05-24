Знаменита українська модель, володарка титулу «Міс Україна 2018» Леоніла Гузь покрасувалася вражаючими формами перед дзеркалом

Відома красуня опублікувала нові короткі відео в розділі Сторіз. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

На кадрах Гузь сидить перед великим дзеркалом, у той час як майстер робить їй укладання. Модель явно занудьгувала і вирішила порозважатися на камеру. Так, Гузь почала записувати відео, демонструючи своє відображення в дзеркалі.

Цікаво, що з одягу на ній тільки темні брюки і білий спортивний ліф. При цьому Гузь вирішила спустити його лямки, ще більше підкреслюючи свої пишні груди. На кадрах модель кокетливо поправляє волосся і демонструє свою позу з різних ракурсів.

До цього ми писали про те, що Гузь показала незвичайний образ в темних тонах. На фото модель позує в чорному піджаку, який довелося розстебнути. Як виявилося, під ним нічого немає, красуня забула про білизну. Леоніла волосся залишила розпущеним і дивилася в камеру. Як виявилося, це картина, яку намалював невідомий художник по одній з фотографій красуні. Вона вийшла дуже спокусливою і соковитою.

Знімок Гузь вирішила зробити чорно-білим для більшої виразності.

Фанати поставили півтори тисячі лайків і написали кілька коментарів.

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