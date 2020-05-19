Відома українська модель, володарка титулу «Міс Україна 2018» Леоніла Гузь похвалилася ідеальними формами у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня поділилася новим гарячим знімком у своєму Instagram.

На фото Леоніла позує в рожевому купальнику, який підкреслює її тонку талію, пишні груди і круті стегна, а також коротеньких джинсових шортах, від яких модель позбавляється прямо на фото.

Гузь ефектно відкинула волосся в одну сторону і показала всі свої принади в променях сонця. Своєю природною красою вона дала фору навіть сестрам Кардашьян. Шанувальники моделі не могли пройти повз такого атмосферного знімка.

«Приголомшливе Фото», «Вау», «Красиво», «спокусливо», - пишуть в коментарях.

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На фото модель, залишившись повністю без одягу, повернулася в профіль. Вона прикрилася руками, не показуючи на камеру нічого зайвого. Образ Гузь доповнило розкішне довге волосся, яке вона залишила розпущеним. В цілому знімок виглядав дуже ніжним і чуттєвим. Модель також поділилася чорно-білої версією того ж кадру.

"Малюємо картину. Це просто нереальний кадр! Яка, колір або чб?" - написала Леоніла.

Фанати прийшли у захват від розкішного способу і поставили майже дві тисячі лайків під постом моделі. Люди засипали карсотку безліччю компліментів.

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