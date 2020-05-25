У мережі з'явилося відео відвертого танцю співачки Наташі Корольової

Роликом співачка похвалилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

«Я тебе люблю за те, що ти маєш дещо.

Це твій великий секрет, я не проговорюся, ні!

Знають всі мої друзі, коли допомогти нічим не можна

І гасне сонце серед дня, то выручаешь ти мене.

Адже у тебе є паличка-виручалочка,

Ти взмахнешь і скажеш: «Раз»,

І все зміниться в той час», - співає Королева, доповнюючи пісню відвертими рухами і цікавими жестами.

Зазначимо, архівне відео з молодою Королевою бурхливо зустріли в мережі. Багато хто звернув увагу, що співачка вже не така тсройная, як була в молодості.

«Статуэточка була!», «Така худенька», «Худенька!», «як можна було зіпсувати накую фігуру?», - пишуть в мережі.

Також користувачі знайшли схожість з творчістю співачки Ольги Бузової.

«Наташа, ви вогонь!!!», «Що за танець откровен», «Цікаво, хто придумав цей танець?🤣 Ігор Ніколаєв?», «Так от від кого Бузова нахапалася....», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Наташа Корольова поділилася правдою про свій стан, Тарзан не зміг допомогти: «Складно повірити».

Як повідомляла Politeka, син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".

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