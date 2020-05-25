У мережі з'явилося відео відвертого танцю співачки Наташі Корольової
Роликом співачка похвалилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
«Я тебе люблю за те, що ти маєш дещо.
Це твій великий секрет, я не проговорюся, ні!
Знають всі мої друзі, коли допомогти нічим не можна
Бех-Романчук без одягу і сорому показала свою красу крупним планом: сліпуче фото
Господиню найкрасивіших сідниць у світі застали зненацька: "купальник загубився"
Українцям знову перерахують пенсії, кому призначена нова надбавка: "По 500 гривень..."
Несподіваний фінал "Холостяка", Михайлюк вибрав собі наречену: "Моє серце каже...", фото
І гасне сонце серед дня, то выручаешь ти мене.
Адже у тебе є паличка-виручалочка,
Ти взмахнешь і скажеш: «Раз»,
І все зміниться в той час», - співає Королева, доповнюючи пісню відвертими рухами і цікавими жестами.
Зазначимо, архівне відео з молодою Королевою бурхливо зустріли в мережі. Багато хто звернув увагу, що співачка вже не така тсройная, як була в молодості.
«Статуэточка була!», «Така худенька», «Худенька!», «як можна було зіпсувати накую фігуру?», - пишуть в мережі.
Також користувачі знайшли схожість з творчістю співачки Ольги Бузової.
«Наташа, ви вогонь!!!», «Що за танець откровен», «Цікаво, хто придумав цей танець?🤣 Ігор Ніколаєв?», «Так от від кого Бузова нахапалася....», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Наташа Корольова поділилася правдою про свій стан, Тарзан не зміг допомогти: «Складно повірити».
Як повідомляла Politeka, син Наташі Корольової слідом за батьком пішов у танцювальний "екстаз" і зганьбився: "Другий Тарзан".
Також Politeka писала, що сім'ю Королевою зацькували, напівроздягнений Тарзан накинувся на журналістку: "Бог вам суддя!"