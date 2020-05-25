В сети появилось видео откровенного танца певицы Наташи Королевой
Роликом певица похвасталась на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
«Я тебя люблю за то, что ты имеешь кое-что.
Это твой большой секрет, я не проболтаюсь, нет!
Знают все мои друзья, когда помочь ничем нельзя
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И гаснет солнце среди дня, то выручаешь ты меня.
Ведь у тебя есть палочка-выручалочка,
Ты взмахнешь и скажешь: «Раз»,
И все изменится в тот час», - поет Королева, дополняя песню откровенными движениями и интересными жестами.
Отметим, архивное видео с молодой Королевой бурно встретили в сети. Многие обратили внимание, что певица уже не такая тсройная, как была в молодости.
«Статуэточка была!», «Такая худенькая», «Худышка!», «как можно было испортить накую фигуру?», - пишут в сети.
Также пользователи нашли сходство с творчеством певицы Ольги Бузовой.
«Наташа, вы огонь!!!», «Что за танец откровен», «Интересно кто придумал этот танец?🤣 Игорь Николаев?», «Так вот от кого Бузова нахваталась....», - пишут в комментариях.
Напомним, Наташа Королева поделилась правдой о своем состоянии, Тарзан не смог помочь: «Сложно поверить».
Как сообщала Politeka, сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".
Также Politeka писала, что семью Королевой затравили, полураздетый Тарзан набросился на журналистку: "Бог вам судья!"