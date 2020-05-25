Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила шикарною фігурою
Зірка часто демонструє апетитні принади і цей раз не став винятком, передає Politeka.net. На знімках, які розмістили в одній із фан-груп знаменитості, Кайлі позувала в топі леопардового кольору з білими мереживами.
Крихітний топік обтягнув пишні груди, та й взагалі виглядав, як ліфчик.
Також вона одягла міні-спідницю срібного кольору, яка ідеально сіла трохи вище стегон.
Доповнили образ зірки різні аксесуари.
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На одному зі знімків кокетлива Дженнер підняла спідничку і блиснула стрункими ніжками.
На іншому знімку модель зовсім відвернулася від фотографа і блиснула п'ятою точкою: "Ох, як заворожує".
Макіяж в стилі Кайлі - з нюдовими губами і пишними віями - ідеально виглядав на фото.
Також модель зробила пишну зачіску. У підсумку образ вийшов не тільки гарячим, але і дуже гармонійним.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер опублікувала фото, поставши в білому, обтягуючому боді.
Красуня продемонструвала шикарні форми, забувши надіти білизну, що видно з випираючих ознак.
Красуня красиво вигнулася і показала неймовірні вигини.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер наділа короткий топ з довгими рукавами і міні-спідницю.
Вбрання настільки спокусливе, що вигідно підкреслює і зовсім не приховує пишні форми і осину талію дівчини.
Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер позувала у чорному спортивному костюмі з білим принтом на рукаві.
Зазначимо, що кофту вона підняла так, щоб продемонструвати всім свій ідеально плоский живіт, а штани щільно облягають розкішні стегна красуні.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".
Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.
Також Politeka писала, Кайлі Дженнер показала, чим спокушає чоловіків.