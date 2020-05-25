Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила шикарною фігурою

Зірка часто демонструє апетитні принади і цей раз не став винятком, передає Politeka.net. На знімках, які розмістили в одній із фан-груп знаменитості, Кайлі позувала в топі леопардового кольору з білими мереживами.

Крихітний топік обтягнув пишні груди, та й взагалі виглядав, як ліфчик.

Також вона одягла міні-спідницю срібного кольору, яка ідеально сіла трохи вище стегон.

Доповнили образ зірки різні аксесуари.

На одному зі знімків кокетлива Дженнер підняла спідничку і блиснула стрункими ніжками.

На іншому знімку модель зовсім відвернулася від фотографа і блиснула п'ятою точкою: "Ох, як заворожує".

Макіяж в стилі Кайлі - з нюдовими губами і пишними віями - ідеально виглядав на фото.

Також модель зробила пишну зачіску. У підсумку образ вийшов не тільки гарячим, але і дуже гармонійним.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер опублікувала фото, поставши в білому, обтягуючому боді.

Красуня продемонструвала шикарні форми, забувши надіти білизну, що видно з випираючих ознак.

Красуня красиво вигнулася і показала неймовірні вигини.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер наділа короткий топ з довгими рукавами і міні-спідницю.

Вбрання настільки спокусливе, що вигідно підкреслює і зовсім не приховує пишні форми і осину талію дівчини.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер позувала у чорному спортивному костюмі з білим принтом на рукаві.

Зазначимо, що кофту вона підняла так, щоб продемонструвати всім свій ідеально плоский живіт, а штани щільно облягають розкішні стегна красуні.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі Дженнер показала, чим спокушає чоловіків.