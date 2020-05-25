Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила шикарною фігурою 

Зірка часто демонструє апетитні принади і цей раз не став винятком, передає Politeka.net. На знімках, які розмістили в одній із фан-груп знаменитості, Кайлі  позувала в топі леопардового кольору з білими мереживами. 

Крихітний топік обтягнув пишні груди, та й взагалі виглядав, як ліфчик.

Також вона одягла міні-спідницю срібного кольору, яка ідеально сіла трохи вище стегон. 

Доповнили образ зірки різні аксесуари.

Популярні новини зараз

Розкрито секрет, чому Меган Маркл і принц Гаррі втекли з королівського палацу: "Вже дуже давно..."

Трагедія з нардепом, обвал долара й нові правила для пенсіонерів - головне за ніч

Дан Балан розбурхав посланням після тижня мовчання: "Тіна Кароль чи Віра Брежнєва?"

Наомі Кемпбелл без одягу і сорому ледь прикрила принади волоссям: "Бездоганні вигини"
Показати ще

На одному зі знімків кокетлива Дженнер підняла спідничку і блиснула стрункими ніжками. 

На іншому знімку модель зовсім відвернулася від фотографа і блиснула п'ятою точкою: "Ох, як заворожує". 

Макіяж в стилі Кайлі - з нюдовими губами і пишними віями - ідеально виглядав на фото.

Також модель зробила пишну зачіску. У підсумку образ вийшов не тільки гарячим, але і дуже гармонійним. 

Нагадаємо, Кайлі Дженнер опублікувала фото, поставши в білому, обтягуючому боді. 

Красуня продемонструвала шикарні форми, забувши надіти білизну, що видно з випираючих ознак. 

Красуня красиво вигнулася і показала неймовірні вигини. 

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер наділа короткий топ з довгими рукавами і міні-спідницю.

Вбрання настільки спокусливе, що вигідно підкреслює і зовсім не приховує пишні форми і осину талію дівчини.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер позувала у чорному спортивному костюмі з білим принтом на рукаві.

Зазначимо, що кофту вона підняла так, щоб продемонструвати всім свій ідеально плоский живіт, а штани щільно облягають розкішні стегна красуні.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі Дженнер показала, чим спокушає чоловіків.