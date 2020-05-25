"Люди з голоду пухнуть, а ти..."

Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян, оскандалилася відвертим знімком з делікатесом, вартістю кілька тисяч гривень за 100 грам

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому образі, показавши "смакоту".

Альона в мегавідвертому ліфчику, який насилу прикрив її пишний бюст, і чорних трусиках розташувалася на прикроватному пуфі, сміливо розставивши ноги. В руці красуня тримала баночку з чорною ікрою.

Спекотна брюнетка подивилася вгору в камеру і відкрила рот. Примітно, що кілька ікринок прилипли до губ - так, що здається, ніби це пірсинг.

"Любите чорну ікру? 😈 Я просто обожнюю 😍", - підписала фото Омович.

Користувачі накинулися на модель, нагадавши, що сьогодні українці переживають не найкращі часи через пандемію, тому, мовляв, показувати таку розкіш було з її боку не зовсім доречно.

"На Україні люди з голоду пухнуть, а ти ікру жрешь. Не соромно?"

"Чули такий вислів бенкет під час чуми?"

"Я подумала ,що пірсинг?😂😅"

"навіть ікру такккк пішло рекламуватиии😂👏аххх Альона ти така прям супер пупер потужна"

"Герпес на губі вискочив 🤮"

"Хм виглядає красиво."

"Всі люблять ікру, не всі до неї добираються 😉"

"Любимо? Лол🤣 90% її і не бачила ніколи"

Раніше ми повідомляли, Омович блиснула пружними булочками в супертісному костюмі. Модель позувала на вулиці, рекламуючи нову колекцію одягу.

"Балдію від твоєї фігури 🔥 топ ❤️"; "Пальчики вивалилися чи що?!😳"; "Ти вбиваєш своєю палкістю"; "уаууу така крута😍🔥", - писали в коментарях.

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.