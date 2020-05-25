Известная украинская модель Алена Омович, которую называют копией Ким Кардашьян, показала смелый образ, который ничего не скрыл

На фото Омович позирует в белом бикини, которое почти ничего не прикрыло. Узенькие полоски закрыли только самое сокровенное и подчеркнули пышные формы красавицы. Алена сидела на кровати и соблазнительно смотрела на камеру. Фотография получилась очень жаркой и интересной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Прекрасно", "Противная ты", "Где вы покупаете купальники", "Фото вообще не очень", "Великолепно", "Глаз не оторвать".

Ранее мы сообщали, что Алена Омович нарядилась в белье и сверкнула безупречными изгибами дома.

«Какая горячая воровка», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует в одном белье у себя на кровати. При этом на голову модель почему-то надела балаклаву. Дополняли образ кольца и красивый кулон.

«Ух, ко мне бы такая забралась ночью», «вау, огонь!», «боже мой, какие изгибы. Невозможно смотреть», - пишут ее поклонники.

Сообщалось, что модель Алена Омович показалась перед поклонниками в пикантном наряде.

Так, на опубликованных кадрах Омович позирует на кровати с сумочкой, демонстрируя аппетитные формы в наряде с вырезом. Сами кадры звезда никак не прокомментировала.

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