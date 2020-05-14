Російська співачка, блогер і телеведуча проекту «Дом-2» Ольга Бузова показала, як проводить час на самоізоляції

Красуня разом зі своїм нареченим, Давой, часто знімають відео і фото, якими в підсумку діляться в Instagram, передає Politeka.net.

На цей раз Ольга була сфотографована сама, можливо, своїм залицяльником.

Струнка красуня розташувалася на шезлонгу на терасі своєї орендованої квартири.

Варто відзначити, що у своєму інтерв'ю Ксенії Собчак Бузова розповіла - раніше територія була облагороджена газоном, але дізнавшись, хто оселився у квартирі, все було прибрано і тепер там залишилися лише бетон і камінчики.

Однак Ольгу не зупиняє цей факт, адже вона часто знімає на терасі відео, а також, як бачимо, використовує її для прийняття сонячних ванн. Дійсно, чого не зробиш заради хороших кадрів і ідеальної засмаги.

Бузова була в яскравому купальнику, який підкреслив її груди. Тонка талія, пружні живіт і сідниці - виглядають чудово.

Красуня доповнила свій образ окулярами і капелюшком.

"Як я зробила такий кадр, і що з цього вийшло 😂😂😂 Завтра о 14.00 нове відео на моїй стрічці 😻не пропусти ❤️", - підписала знімок артистка.

За 13 годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів:

"Як сусіди реагують? 😄 Біля вікна цілодобово сидять? 👀🤪", "Королева", "Відпочинок на карантині🤣🤣 я так виходжу на балкон і загоряю", "Боже, яка красуня 😍🤤", "Шикарна😍😍😍", "Ох!!! Оля)))) що ж ви робите))))❤️🙌🏻🙌🏻 це космос мрій половини країни)))", "Боже, моя дівчинка😍😍😍ти прекрасна❤️❤️❤️❤️", "Пора перевернутися 💦", "Люблю❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Хочу на пляж 🤣 на море 🤣", "Оля, як завжди, просто супер ❤️❤️❤️❤️", "Ого, ого, красуня😍", "Чому самоізоляції не дотримуєтеся? 😀".

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