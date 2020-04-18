39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон порадовала поклонников ярким образом
Звезда опубликовала снимок в Инстаграм, передает Politeka.net. Пэрис предстала в желтом топе, который был приспущен с плеч. Яркий наряд не только подчеркнул грудь знаменитости, но и позволил посмотреть на тонкую талию и пресс.
Завершило образ знаменитости кольцо с крупным камнем.
Пэрис сделала высокую прическу из волнистых локонов. Звезда смотрела в камеру голубыми глазами, приоткрыв губы.
В руке Хилтон держала большой рожок с мороженым, получая от него наслаждение: "Безобразница". Несколько капель упали на грудь звезды, что придало образу пикантности.
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За восемь часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети, как всегда написали массу комплиментов о модели. Люди говорили, что она прекрасна, идеальна и просили себя беречь.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон надела желтый купальник, который подчеркнул ее главную гордость, обеспечив очень аппетитное декольте. Хилтон залезла в ванну, которая была наполнена керамическими пузырями.
Волосы жгучей блондинки были собраны, она соблазнительно смотрела в кадр, держа в руках что-то вроде сигарету.
За день фото Хилтон собрало более 266 тысяч лайков.
Напомним также, что Пэрис Хилтон опубликовала яркое архивное фото с моделью Наоми Кэмпбелл.
У Пэрис был топ на тонких бретельках, который едва скрывал ее прелести, а на Кэмпбелл было платье, состоящее из звездочек в виде зеркала.
Оба наряда были весьма откровенными, а завершали их различные аксессуары.
"Рада поговорить с моей прекрасной подругой @Naomi в ее прямом эфире в пятницу #NoFilterWithNaomi!", - написала звезда.
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