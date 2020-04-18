39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон порадовала поклонников ярким образом

Звезда опубликовала снимок в Инстаграм, передает Politeka.net. Пэрис предстала в желтом топе, который был приспущен с плеч. Яркий наряд не только подчеркнул грудь знаменитости, но и позволил посмотреть на тонкую талию и пресс.

Завершило образ знаменитости кольцо с крупным камнем.

Пэрис сделала высокую прическу из волнистых локонов. Звезда смотрела в камеру голубыми глазами, приоткрыв губы.

В руке Хилтон держала большой рожок с мороженым, получая от него наслаждение: "Безобразница". Несколько капель упали на грудь звезды, что придало образу пикантности.

За восемь часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети, как всегда написали массу комплиментов о модели. Люди говорили, что она прекрасна, идеальна и просили себя беречь.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон надела желтый купальник, который подчеркнул ее главную гордость, обеспечив очень аппетитное декольте. Хилтон залезла в ванну, которая была наполнена керамическими пузырями.

Волосы жгучей блондинки были собраны, она соблазнительно смотрела в кадр, держа в руках что-то вроде сигарету.

За день фото Хилтон собрало более 266 тысяч лайков.

Напомним также, что Пэрис Хилтон опубликовала яркое архивное фото с моделью Наоми Кэмпбелл.

У Пэрис был топ на тонких бретельках, который едва скрывал ее прелести, а на Кэмпбелл было платье, состоящее из звездочек в виде зеркала.

Оба наряда были весьма откровенными, а завершали их различные аксессуары.

"Рада поговорить с моей прекрасной подругой @Naomi в ее прямом эфире в пятницу #NoFilterWithNaomi!", - написала звезда.

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