Зірка «Сватів» Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху, поділилася свіжим знімком

Як повідомляє Politeka.net, нове фото з'явилося на сторінці Instagram зірки. Акторка дуже сильно змінилася і помолодшала, як мінімум, на 20 років. Зараз актрисі 66 років, але на фото їй не даси більше 45 років. Кравченко була одягнена в ніжне помаранчеве плаття. На голові у неї була зроблена зачіска, а на обличчя нанесений макіяж.

«Всім гарного дня», - написала актриса.

За півгодини її фото зібрало понад 2500 лайків. В коментарях шанувальники залишили безліч компліментів своїй улюбленій артистці.

«Шикарна», «Красуня, як завжди», «Ви гарна Тетяна», «Яка Ви тут гарненька», «Красива. Залишайтеся живі і здорові», «Обожнюю її!!!», «Ви прекрасні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко поділилася архівним знімком, показавши, як вона виглядала в молодості. Актриса з'явилася в несподіваному образі: з коротенькою чолкою, в білій хустці на голові і в світлій сукні в дрібний горошок. Незважаючи на вік фото, шанувальники одразу ж впізнали у цій молодій дівчинці Валюху зі «Сватів».

Як відомо, в 2020 році після тривалої перерви поновилися зйомки серіалу «Свати». Він повинен був вийти у вересні цього року, але через вірус прем'єру можуть перенести.

Нагадаємо, що "Свати" передбачили карантин, "Валюха" поділилася пророчим відео: "Як у воду дивилися".

А ще Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" вразила знімком з бурхливої молодості, фанати Пугачової оцінили: "Красуня".

Також Politeka повідомляла, що Тетяна Кравченко зворушила визнанням, згадавши молоді роки: «я боюся старості…».