Російська актриса Тетяна Кравченко здивувала шанувальників зворушливим визнанням

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала архівне фото, передає Politeka.net. На знімку зірка «Сватів» ще зовсім юна. Це кадр з фільму, в якому вона знімалася. Зараз актрисі 66 років. За останні роки найяскравіша її робота – це серіал «Свати». Але в молодості актриса дуже часто знімалася в кіно.

«Чи боюся самотньої старості? Ні, не боюся. Слава богу, жива-здорова моя мама…У мене є донечка та її друзі, є улюблена робота і вдячні глядачі», - розповіла актриса.

За 20 хвилин пост актриси зібрав понад 1500 лайків. В коментарях зірці залишили багато слів підтримки.

«Я вас обожнюю! Здоров'я вам і всім вашим близьким! Дякуємо за ваш талант!», «Тільки радості і здоров'я!», «Щастя, Вам, чудова актриса, побільше радісних днів і тільки позитиву!», - пишуть шанувальники.

Варто відзначити, що Тетяна Кравченко досить часто ділиться в мережі архівними фото. Нещодавно вона опублікувала ще один кадр із старого фільму, де вона постала у несподіваному образі: з коротенькою чолкою, в білій хустці на голові і в світлій сукні в дрібний горошок. Незважаючи на минулі роки на фото з легкістю можна впізнати Тетяну Кравченко.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко вразила красою поруч з ефектним чоловіком: "Як молоді ми були".

А ще Politeka писала, що Тетяна Кравченко розкрила секрет успіху своєї ролі: «Це ж копія…».

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