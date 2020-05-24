Російська актриса Тетяна Кравченко, яка виконувала одну з основних ролей у серіалі "Свати" поділилася знімком з минулого

Так, на своїй сторінці в Instagram, актриса розмістила архівне фото ще з часів своєї бурхливої молодості, передає Politeka.net.

На знімку Кравченко позує з каре і як з'ясувалося, це кадр з фільму.

«Визначити свою мету – це як знайти Полярну зірку. Вона стане для вас орієнтиром, якщо ви ненароком зіб'єтеся з шляху», - підписала фотографію артистка.

Зараз основний роботою для Краченко є серіал «Свати», але в молодості актриса дуже часто знімалася в кіно.

Шанувальники не пройшли повз і відреагували на архівне фото безліччю "сердечок" і комментарів. Серед тих, хто лайкнув фото були і фанати примадонни російської естради Алли Пугачової.

«Красуня!!! 👍 Ви найкраща акторка серіалу "Свати"!», «Вчора дивилася фільм Діти понеділка". У Вас там епізодична роль, але така яскрава! Ви така характерна актриса, взагалі! Захоплююся Вами!», - пишуть в коментарях.

Звернемо увагу, що Тетяна Кравченко досить часто ділиться в мережі архівними фото. Нещодавно вона опублікувала ще один кадр із старого фільму, де вона постала у несподіваному образі: з коротенькою прядкою, в білій хустці на голові і в світлій сукні в дрібний горошок. Незважаючи на минулі роки на фото з легкістю можна дізнатися Тетяну Кравченко.

Нагадаємо, що Тетяна Кравченко вразила красою поруч з ефектним чоловіком: "Як молоді ми були".

А ще Politeka писала, що Тетяна Кравченко розкрила секрет успіху своєї ролі: «Це ж копія…».

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