Зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко поділилася пророчими кадрами, які вона знайшла в одному з сезонів

66-річна виконавиця ролі «Валюхи» опублікувала у своєму Instagram фрагмент однією із серії улюбленого багатьма серіалу, передає Politeka.net.

У цій серії герої серіалу ходили в медичних масках, щоб не заразитися. Кравченко провела паралелі між цими кадрами та сьогоднішньою ситуацією, коли люди по всьому світу змушені захищатися від китайського вірусу.

«На самоізоляції. Пам'ятайте сезон?», - поцікавилася зірка у шанувальників.

Люди оцінили гумор артистки і помітили, що це було справжнє пророцтво.

«Це було пророцтво», «А як же пам'ятаємо, шарахалися від Валюхи», «Зараз переглядаємо, дуже багато моментів у фільмі, які зараз дуже актуальні», «Цей фільм як раз, віддушина для карантину, прекрасний фільм!!», «Ми і не забували. В режимі самоізоляції, Ваш фільм, як порятунок», «Ви всі вогонь! Люблю!», «Як у воду дивилися!!! Таки й нас торкнулося!», - пишуть люди.

До цього ми писали, що в мережі з'явився рідкісний знімок молодої Тетяни Кравченко. Фото поділилися на одній з фан-сторінок 66-річної знаменитості в Instagram.

Тетяна постала у несподіваному образі: з коротенькою прядкою, білою косинкою на голові і в світлій сукні в дрібний горошок. Правда, шанувальники тут же дізналися в квітучій дівчині на знімку "нашу Валюху" - року не зіпсували актрису. Все той же пронизливий погляд, губи "бантиком" і приголомшлива акторська гра.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів" вразила красою поруч з ефектним чоловіком.

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