Зірка «Сватів»Тетяна Кравченко, яка зіграла героїню Валентину, розповіла секрет своєї ролі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Про героїню», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кравченко розповідає, що героїня «Валюха» їй дуже сильно нагадує її власну маму, тому зіграти її для жінки було відповідальністю, з якої вона впоралася. Ці слова підтвердив і режисер серіалу.
"Це ж копія моя мама", - процитував він слова акторки.
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Спеціально для ролі, стверджує Кравченко, їй довелося «головоломка» свою промову, щоб повернути розмовні, прості звуки.
Як повідомлялося раніше, в мережі опублікували рідкісний знімок ще молодої актриси Тетяни Кравченко, стала мегапопулярною після ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати".
Фото поділилися на одній з фан-сторінок 66-річної знаменитості в Instagram.
Тетяна постала у несподіваному образі: з коротенькою прядкою, білою косинкою на голові і в світлій сукні в дрібний горошок. Правда, шанувальники тут же дізналися в квітучій дівчині на знімку "нашу Валюху" - року не зіпсували актрису. Все той же пронизливий погляд, губи "бантиком" і приголомшлива акторська гра.
За годину більше 3 000 чоловік оцінили архівне фото "сердечками", засипавши Кравченко компліментами.
Нагадаємо, Валюха з «Сватів» вразила новою зовнішністю: «Ніякої пластики і таке...»
А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.