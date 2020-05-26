Американська фітнес-модель Ана Чері показала свою фігуру в пікантній позі та підкорила фанатів

Так, в цей раз молода знаменитість вирішила показати один з кадрів, зроблених під час її рекламної зйомки в модній білизні насиченого синього відтінку. Дівчина постала в сміливій позі, позуючи прямо на столі, пише Politeka.

Схоже, Ана знає, як правильно привернути увагу нудьгуючої аудиторії на карантині. Дівчина з'явилася в одному мереживній білизні, зовсім не приховує її достоїнств і навіть посвітила грудьми, навмисно спустивши лямки з плечей. Дівчина має намір повернулася до об'єктиву боком, як би демонструючи лише частина ідеального образу.

Фанати не залишилися байдужі:

«Белла, ти так прекрасна», «Ух ти🔥🔥 це просто гаряче і зухвало🔥🔥🔥🔥🔥», «Новий стиль собачки😭🔥🔥», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍 Можна, будь ласка, ще більше сміливих і неймовірних фото😍❤️❤️❤️❤️❤️», «Досконалість 🔥 Гарна картинка», «Я просто помирав, щоб потрапити на небеса? Ти Белла», «Ооооооо ..... моя краса в кращому вигляді ❤️❤️❤️», - написали шанувальники.

До цього зірка з'явилася в спокусливій крихітному бікіні. Красуня опублікувала відповідне фото в своєму сторі Instagram. На фото Ана постала в рожевому бікіні, яке являло собою два маленьких трикутника тканини на тонких бретельках.

Ліфчик натянулся на округлостях Чері, до того ж для ефектного кадру красуня відтягнула лямку купальника.

Також зірка позувала у шортиках, і намотаною на стегна яскравій футболці.

Модель заплела дві кіски, а її образ завершили чорні окуляри. Ана тримала в руці мокру губку, якою, ймовірно, мила стоїть позаду машину.

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