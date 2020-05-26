Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала свої принади у надто крихітному купальнику

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця захопила досить стрункою і підтягнутою фігурою у досить сміливій бікіні бордового відтінку з маленькими чорними крапками. Дівчина в спокусливій позі позувала під час відпочинку в спеціальному курортному готелі, повідомляє Politeka.net.

Так, дівчина без макіяжу і будь-яких укладок похвалилася ідеальними вигинами під час відпочинку. Емілі приміряла модний купальник, що зовсім не приховує її достоїнств і підкорила тим самим численну аудиторію:

«Ви, хлопці, змушуєте мене червоніти», - написала Емілі під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«🔥🔥🔥🔥🔥 така солодка вишенька, Емілі ти крута», «🔥🔥🔥🔥🔥Боже, чому ти така гаряча, це просто приголомшливо, завойовуєш🔥🔥🔥🔥🔥», «чому така лінія? це шрам або щось?», «Виглядає абсолютно ідеально😍❤», «Дуже мило ❤️❤️❤️❤️», «// [❤️] цілу ммм красуню принцесу ...», «Божественна краса», «Це прямо мед🍯».

До цього ми писали, що відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала, як проводить прогулянку із псом Коломбо.



Красуня любить не тільки показувати свої ідеальні форми, але і хвалитися своїм улюбленцем.

Так, зірка опублікувала кілька сториз в Instagram, поставши в спокусливому вбранні.

Зірка одягла легке плаття на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд обтягнув пружну п'яту точку Ратаковски.

Велике декольте дозволило помилуватися пишними грудьми артистки.

Зірка на одному з фото присіла, задерши плаття і показавши стрункі ніжки, а також блиснувши пишним бюстом. Поруч був улюблений пес.

Також Ратаковски притиснулася до Коломбо, роблячи селфи. Груди без білизни ледь не выпрыгивала з наряду. Красуня тримала в руці банку напоєм і дивилася в камеру. Зірка виглядає, як крихітка на 100 балів.

Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі

Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні